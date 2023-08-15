«Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ после матча первого тура
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«Манчестер Юнайтед» одерживал победу в стартовом туре 21 раз. Ни одна команда за всю историю АПЛ не выиграла больше, сообщает журналист Стэтмен Дэйв в своём «твиттере».
Напомним, в матче первого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече забил защитник Рафаэль Варан.
В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 19 августа, начало – 19:30 мск.
«Манчестер Юнайтед» завершил прошлый сезон чемпионата Англии на третьем месте в турнирной таблице. Команда Эрика тен Хага набрала 75 очков в 38 матчах. «Вулверхэмптон», в свою очередь, финишировал на 13-м месте, набрав 41 очко.
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