Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ после матча первого тура

«Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ после матча первого тура
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» одерживал победу в стартовом туре 21 раз. Ни одна команда за всю историю АПЛ не выиграла больше, сообщает журналист Стэтмен Дэйв в своём «твиттере».

Напомним, в матче первого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече забил защитник Рафаэль Варан.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Матч состоится 19 августа, начало – 19:30 мск.

«Манчестер Юнайтед» завершил прошлый сезон чемпионата Англии на третьем месте в турнирной таблице. Команда Эрика тен Хага набрала 75 очков в 38 матчах. «Вулверхэмптон», в свою очередь, финишировал на 13-м месте, набрав 41 очко.

Материалы по теме
Невилл: нереалистично и резко говорить, что «Манчестер Юнайтед» должен бороться за титул

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023