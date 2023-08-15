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Тренер «Вулверхэмптона» раскритиковал арбитра из-за неназначенного пенальти в матче с «МЮ»

Тренер «Вулверхэмптона» раскритиковал арбитра из-за неназначенного пенальти в матче с «МЮ»
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нила отреагировал на неназначенный пенальти в матче 1-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

«Я уверен, что там был пенальти, их вратарь чуть не снёс нашему игроку голову. Я думал, что арбитр бежит посмотреть повтор, а он показал мне карточку. А должен был показать её Онана. Понимаю, что арбитрам не хочется менять свои решения, но я не согласен с этим, — приводит слова О'Нила BBC.

В концовке второго тайма произошёл спорный момент у ворот «Манчестер Юнайтед», в результате которого арбитр встречи разрешил продолжить игру.

Напомним, завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0, отличился защитник Рафаэль Варан.

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