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Мудрик – о критике со стороны Невилла: будем ждать, когда он ещё раз переобуется

Мудрик – о критике со стороны Невилла: будем ждать, когда он ещё раз переобуется
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Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик отреагировал на критику бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилла за критику по поводу его за лондонский клуб.

«Что нам это говорит? Будем ждать, когда Невилл еще раз переобуется. Ну я не понимаю. То есть ты сегодня играешь хорошо – он говорит одно, играешь завтра плохо – он говорит другое. Каждый день он будет говорить новое.

Я не знаю. Я просто не понимаю. Если у меня есть любимый теннисист, он сегодня выиграл, я его поддерживаю, он завтра проиграл – я его поддерживаю. Могу быть зол на него или мне не понравилось, как он сыграл. Но я никогда не буду что-либо публично, или писать комментарии, или говорить, что он мне больше не нравится, я его не поддерживаю. Ты должен определиться, ты за или против, что ты, где ты вообще?

Такие люди, болельщики, эксперты, по-моему, не очень ценятся, когда они каждый день переобуваются. У них должно быть какое-то одно мнение, но могут говорить, что сегодня плохо сыграл, вчера – хорошо. Но мнение о футболисте или ком-нибудь не может так меняться», — сказал Мудрик на YouTube-канале Бомбардир.
Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе 2023 года.

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