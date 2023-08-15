Мбаппе не обсуждал с «ПСЖ» продление контракта перед тем, как вернуться в состав

Нападающий Килиан Мбаппе не обсуждал с «ПСЖ» продление контракта перед тем, как вернуться в состав клуба, сообщает L’Equipe.

По данным источника, во время последних переговоров между «ПСЖ» и Мбаппе не поднимался вопрос о продлении контракта. Однако, игрок пообещал, что клуб не пострадает из-за его ухода.

Французский нападающий согласился на переговоры, чтобы как можно скорее вернуться в команду.

Напомним, ранее Мбаппе не был включён в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном» (0:0).

13 августа Мбаппе получил разрешение возобновить тренировки в общей группе. Также сообщалось, что французский нападающий согласился продлить истекающий следующим летом контракт с «ПСЖ» с условием, что через год ему позволят перейти в мадридский «Реал».

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