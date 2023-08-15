Хави — об игре «Хетафе»: неудивительно, что люди не хотят смотреть испанский футбол
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре «Хетафе» в матче 1-го тура нового сезона чемпионата Испании.
«Неудивительно, что люди не хотят смотреть испанский футбол. Это вообще была не игра, этот продукт – позор», – приводит слова Хави Sport.
Напомним, 14 августа завершился матч между «Хетафе» и «Барселоной». Команды играли на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Встреча закончилась со счётом 0:0. Арбитр матча удалил главного тренера «Барселоны» Хави, нападающего каталонской команды Рафинью, а также игрока «Хетафе» Хайме Мата.
В прошедшем сезоне Ла Лиги «Барселона» под руководством Хави стала чемпионом Испании, набрав 88 очков. «Хетафе» третий раз подряд занял 15-е место. Команда из одноимённого города набрала 42 очка.
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