Хави — об игре «Хетафе»: неудивительно, что люди не хотят смотреть испанский футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре «Хетафе» в матче 1-го тура нового сезона чемпионата Испании.

«Неудивительно, что люди не хотят смотреть испанский футбол. Это вообще была не игра, этот продукт – позор», – приводит слова Хави Sport.

Напомним, 14 августа завершился матч между «Хетафе» и «Барселоной». Команды играли на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Встреча закончилась со счётом 0:0. Арбитр матча удалил главного тренера «Барселоны» Хави, нападающего каталонской команды Рафинью, а также игрока «Хетафе» Хайме Мата.

В прошедшем сезоне Ла Лиги «Барселона» под руководством Хави стала чемпионом Испании, набрав 88 очков. «Хетафе» третий раз подряд занял 15-е место. Команда из одноимённого города набрала 42 очка.