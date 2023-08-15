У Дзюбы новый скандал, а Захарян — в Европе. Премьер-лига несправедливости #44

Представляем 44-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 4-й тур РПЛ. «Спартак» впервые проиграл, Артём Дзюба вляпался в скандал, не выходя на поле, а в матчах «Зенита» и ЦСКА случились настоящие зарубы. Это и многое другое — в свежем выпуске.

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Инсайды от Андрея:

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Таймкоды:

0:00 — Всем привет!

1:18 — Первое поражение «Спартака» в сезоне. Опять этот Гончаренко!

16:19 — «Локо» должен был проигрывать, но случилось чудо.

22:46 — Новый скандал Дзюбы. Так себя вести нельзя.

32:52 — «Динамо» победило, но главное не это. Захарян наконец-то в Европе!

47:05 — «Зенит» и «Факел» сыграли так, что у Евсеева не нашлось слов.

59:26 — Остросюжетная победа ЦСКА.

1:08:08 — Что ещё было в туре. Рассказываем и прощаемся.