У Дзюбы новый скандал, а Захарян — в Европе. Премьер-лига несправедливости #44

Представляем 44-й выпуск «Премьер-лиги несправедливости» — подкаста «Чемпионата» про российский футбол. Сегодня Андрей Панков и Миша Рождественский обсуждают 4-й тур РПЛ. «Спартак» впервые проиграл, Артём Дзюба вляпался в скандал, не выходя на поле, а в матчах «Зенита» и ЦСКА случились настоящие зарубы. Это и многое другое — в свежем выпуске.
Аудиоверсия подкаста:
• в Apple Podcasts
• в Google Podcasts
• в «Яндекс.Музыке»
• в плеере Podster
Таймкоды:
0:00 — Всем привет!
1:18 — Первое поражение «Спартака» в сезоне. Опять этот Гончаренко!
16:19 — «Локо» должен был проигрывать, но случилось чудо.
22:46 — Новый скандал Дзюбы. Так себя вести нельзя.
32:52 — «Динамо» победило, но главное не это. Захарян наконец-то в Европе!
47:05 — «Зенит» и «Факел» сыграли так, что у Евсеева не нашлось слов.
59:26 — Остросюжетная победа ЦСКА.
1:08:08 — Что ещё было в туре. Рассказываем и прощаемся.
- 15 августа 2023
-
09:23
-
09:22
-
09:17
-
09:15
-
09:12
-
09:07
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:10
-
07:05
-
06:50
-
06:30
-
06:08
-
05:56
-
05:51
-
05:44
-
05:38
-
04:34
-
04:24
-
04:24
-
04:06
-
04:01
-
03:50
-
03:37
-
03:19
-
03:00
-
02:44
-
02:41
-
02:31
-
02:16
-
01:57
-
01:54
-
01:47