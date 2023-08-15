Александр Зинченко: у Мудрика есть всё, чтобы стать игроком мирового уровня
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Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко поделился мыслями о Михаиле Мудрике из «Челси».
«У меня спросили: «Кто быстрее – Мбаппе или Мудрик?» Я сказал: «Слушай, лучше спросить у Фофана, потому что он играет с обоими». У него уже спрашивали, он сказал, что Миша быстрее.
У него очень большой потенциал, невероятные качества, которые он может развивать. У него все есть, чтобы стать игроком мирового уровня.
Не обижен ли я, что он не перешёл ко мне? Мы с ним общаемся. Конечно, всё хорошо. Слушай, это жизнь. Конечно, хотел его видеть в футболке «Арсенала», но так сложилось», — сказал Зинченко в интервью для телеграм-канала «БОМБАРДИР».
Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» прошедшей зимой.
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