Александр Зинченко ответил на вопрос о своём влиянии на переход украинцев в Англию
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Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко ответил на вопрос о своём влиянии на переход украинцев в АПЛ. Всего в лиге шесть представителей Украины.
«Понимаю ли я, что своим переходом в «Манчестер Сити» очень многое сделал, чтобы сейчас было шесть украинских футболистов в Англии? Нет, не сказал бы, что это моя заслуга. Это совершенно не моя заслуга, это заслуга ребят, очень тяжело работавших над собой, чтобы попасть сюда. Это 100%. Это какие-то выдумки, твои, может, журналистов, что кто-то проложил — нет, нет, нет. Чтобы попасть сюда – ты должен сделать очень много работы, дорасти до этого уровня», — сказал Зинченко в интервью для телеграм-канала «БОМБАРДИР».
Напомним, ранее Зинченко выступал за «Манчестер Сити», «Уфу» «ПСВ» и «Шахтёр».
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