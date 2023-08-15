Мудрик: здесь вообще другая вселенная – люди, приезжающие в АПЛ, понимают, о чём говорю

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик рассказал о своей игре в первые полгода в английском клубе.
«После первого хорошего матча с „Ливерпулем“ начался спад у меня? Я даже не могу сказать, что это спад или хороший матч провёл с Ливерпулем. Я просто приехал в новую команду, новый тренер, вообще другую вселенную. Люди, приезжающие в АПЛ, понимают, о чём говорю. Это вообще другой уровень футбола.
А что было у Винисиуса, когда он пришел в «Реал»? Первый сезон. А что было с Бензема в первые его сезоны? Даже не сезон, а сезоны. Надо подождать», — сказал Мудрик на YouTube-канале Бомбардир.
Мудрик перешёл в «Челси» в январе этого года за € 70 + 30 (бонусы) млн. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 17 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.
- 15 августа 2023
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