Михаил Мудрик: украинки – самые красивые. Английские девушки, не обижайтесь

Вингер «Челси» Михаил Мудрик рассказал, на ком, вероятнее всего, женится — на украинке или англичанке.

«Я считаю, что украинки – самые красивые. Английские девушки, не обижайтесь на меня. Может, я пока не встретил. Или мало видел красивых девушек. На этот момент процент того, что это будет украинка, гораздо больше, чем это будет англичанка.

В отношениях ли я сейчас? Как сказать. Это сейчас в процессе, можно сказать. Отношения есть. Я не люблю афишировать. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», — сказал Мудрик на YouTube-канале Бомбардир.

Мудрик перешёл в «Челси» в январе этого года за € 70 + 30 (бонусы) млн. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 17 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.