Слуцкий оскорбил журналиста, Кудерметова сенсационно уступила Уильямс. Главное к утру

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Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал журналиста «дебилом», россиянка Вероника Кудерметова уступила Винус Уильямс, «Манчестер Юнайтед» начал сезон АПЛ с победы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «19-летний дебил работает для болельщиков». Слуцкий — об угрозах Дзюбы в адрес журналиста.

2. Вероника Кудерметова проиграла Винус Уильямс в первом круге турнира в Цинциннати.

3. «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Вулверхэмптон» в матче 1-го тура АПЛ.

4. Агент Гурцкая рассказал, чья отставка будет первой в РПЛ в новом сезоне.

5. «Потерял зрение, уже не мог ходить». Агент Амирова рассказал о последних днях жизни игрока.

6. Неймару будут платить € 500 тыс. за каждый пост о Саудовской Аравии — Footmercato.

7. Манчини обвинил президента Федерации футбола Италии в своём уходе из сборной.

8. «Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ после матча 1-го тура.

9. Тимур Гурцкая: трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» — провал для «Динамо».

10. Ига Свёнтек обрушилась с критикой на WTA после турнира в Монреале.