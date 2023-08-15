Слуцкий оскорбил журналиста, Кудерметова сенсационно уступила Уильямс. Главное к утру

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий назвал журналиста «дебилом», россиянка Вероника Кудерметова уступила Винус Уильямс, «Манчестер Юнайтед» начал сезон АПЛ с победы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «19-летний дебил работает для болельщиков». Слуцкий — об угрозах Дзюбы в адрес журналиста.
2. Вероника Кудерметова проиграла Винус Уильямс в первом круге турнира в Цинциннати.
3. «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Вулверхэмптон» в матче 1-го тура АПЛ.
4. Агент Гурцкая рассказал, чья отставка будет первой в РПЛ в новом сезоне.
5. «Потерял зрение, уже не мог ходить». Агент Амирова рассказал о последних днях жизни игрока.
6. Неймару будут платить € 500 тыс. за каждый пост о Саудовской Аравии — Footmercato.
7. Манчини обвинил президента Федерации футбола Италии в своём уходе из сборной.
8. «Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ после матча 1-го тура.
9. Тимур Гурцкая: трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» — провал для «Динамо».
10. Ига Свёнтек обрушилась с критикой на WTA после турнира в Монреале.
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