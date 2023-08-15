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Пепе может перейти в «Бешикташ», «Арсенал» покупал его за € 80 млн

Пепе может перейти в «Бешикташ», «Арсенал» покупал его за € 80 млн
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Нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе может продолжить карьеру в стамбульском «Бешикташе». Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».

По информации источника, турецкий клуб предлагает ивуарийцу трёхлетний контракт. Пепе задумывается о возможном переходе в «Бешикташ».

«Арсенал» должен принять решение, отпускать Пепе бесплатно через год, когда у него закончится контракт, или продать сейчас. От выбора руководства «канониров» может зависеть трансфер.

Напомним, «Арсенал» покупал Пепе в 2019 году у «Лилля» за € 80 млн. Прошлый сезон ивуарийский нападающий провёл в аренде в «Ницце».

В прошлом сезоне Пепе сыграл 28 матчей во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и одним результативным пасом.

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