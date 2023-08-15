«Милан», «Эвертон» и «Айнтрахт» заинтересованы в форварде «ПСЖ» Экитике

Нападающий французского «ПСЖ» Уго Экитике привлёк к себе внимание сразу нескольких европейских клубов. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».
По информации источника, приобрести форварда хотели бы итальянский «Милан», английский «Эвертон» и немецкий «Айнтрахт». Экитике ещё не согласился ни на одно предложение о переходе.
У «ПСЖ» нет официальных предложений по трансферу Экитике. Сам нападающий хочет остаться в парижском клубе, однако сигналы, которые он получил от руководства, заставили его задуматься о возможном уходе.
21-летний Экитике связан контрактом с «ПСЖ» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего € в 20 млн.
В нынешнем сезоне Экитике сыграл за «ПСЖ» в одном матче Лиги 1.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
- 15 августа 2023
-
09:36
-
09:23
-
09:22
-
09:17
-
09:15
-
09:12
-
09:07
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:10
-
07:05
-
06:50
-
06:30
-
06:08
-
05:56
-
05:51
-
05:44
-
05:38
-
04:34
-
04:24
-
04:24
-
04:06
-
04:01
-
03:50
-
03:37
-
03:19
-
03:00
-
02:44
-
02:41
-
02:31
-
02:16
-
01:57
-
01:54