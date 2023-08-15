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«Милан», «Эвертон» и «Айнтрахт» заинтересованы в форварде «ПСЖ» Экитике

Нападающий французского «ПСЖ» Уго Экитике привлёк к себе внимание сразу нескольких европейских клубов. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».

По информации источника, приобрести форварда хотели бы итальянский «Милан», английский «Эвертон» и немецкий «Айнтрахт». Экитике ещё не согласился ни на одно предложение о переходе.

У «ПСЖ» нет официальных предложений по трансферу Экитике. Сам нападающий хочет остаться в парижском клубе, однако сигналы, которые он получил от руководства, заставили его задуматься о возможном уходе.

21-летний Экитике связан контрактом с «ПСЖ» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего € в 20 млн.

В нынешнем сезоне Экитике сыграл за «ПСЖ» в одном матче Лиги 1.

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