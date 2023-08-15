Лингард, которого предлагали ЦСКА, тренируется с «Вест Хэм Юнайтед»
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Английский полузащитник Джесси Лингард, в настоящий момент находящийся без команды, тренируется в расположении «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает Sky Sports.
30-летний Лингард минувший сезон провёл в составе клуба «Ноттингем Форест», где в 20 матчах забил два гола и отдал две результативные передачи. За «Вест Хэм» спортсмен играл с января по май 2021 года, забив девять голов и отдав пять результативных передач в 16 матчах. Большую часть карьеры Лингард провёл в составе «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что агенты Лингарда предложили услуги футболиста московскому ЦСКА, однако армейцы решили не подписывать английского футболиста. Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
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