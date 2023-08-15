«ПСЖ» нашёл замену Неймару в Италии

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза может заменить в «ПСЖ» бразильского нападающего Неймара, который близок к переезду в Саудовскую Аравию.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» готов отпустить 25-летнего итальянца за € 50-60 млн. Контракт Кьезы с туринцами рассчитан ещё на два года, но футболист недоволен позицией, на которой тренерский штаб «Ювентуса» его использует. Федерико положительно смотрит на перспективу перехода в «ПСЖ», учитывая, что это позволит ему повысить доход и сыграть в Лиге чемпионов.

В сезоне-2022/2023 на счету Кьезы 33 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста согласно данным интернет-портала Transfermarkt – € 40 млн.

Ранее сообщалось о желании «Ливерпуля» подписать Кьезу. При этом вингер «ПСЖ» Неймар с большой долей вероятности перейдёт в «Аль-Хиляль».