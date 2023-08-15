«Байер» объявил о переходе вратаря Коваржа из «Манчестер Юнайтед»

Леверкузенский «Байер» на своих официальный ресурсах объявил о переходе в клуб чешского голкипера Матея Коваржа, который ранее выступал за английский «Манчестер Юнайтед».
Фото: ФК «Байер»
«Добро пожаловать, Матей Коварж!» — гласит официальное приветствие «Байера».
23-летний голкипер подписал контракт с леверкузенским клубом до лета 2027 года. За «Байер» чешский футболист будет выступать под 17-м номером.
Ранее немецкое издание Kicker сообщало, что сумма трансфера Коваржа из «Манчестер Юнайтед» в «Байер» составит € 9 млн.
Коварж оказался в системе «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. За это время голкипер поиграл за молодёжные и юниорские команды «красных дьяволов».
В прошлом сезоне Коварж на правах аренды играл за «Спарту». Вратарь провёл 32 матча, пропустил 34 гола и 11 раз сыграл на ноль.
- 15 августа 2023
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
10:48
-
10:46
-
10:37
-
10:32
-
10:30
-
10:23
-
10:15
-
10:14
-
10:08
-
10:00
-
09:52
-
09:44
-
09:44
-
09:38
-
09:36
-
09:23
-
09:22
-
09:17
-
09:15
-
09:12
-
09:07
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:10
-
07:05
-
06:50
-
06:30
-
06:08
-
05:56
-
05:51