Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Байер» объявил о переходе вратаря Коваржа из «Манчестер Юнайтед»

Леверкузенский «Байер» на своих официальный ресурсах объявил о переходе в клуб чешского голкипера Матея Коваржа, который ранее выступал за английский «Манчестер Юнайтед».

Фото: ФК «Байер»

«Добро пожаловать, Матей Коварж!» — гласит официальное приветствие «Байера».

23-летний голкипер подписал контракт с леверкузенским клубом до лета 2027 года. За «Байер» чешский футболист будет выступать под 17-м номером.

Ранее немецкое издание Kicker сообщало, что сумма трансфера Коваржа из «Манчестер Юнайтед» в «Байер» составит € 9 млн.

Коварж оказался в системе «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. За это время голкипер поиграл за молодёжные и юниорские команды «красных дьяволов».

В прошлом сезоне Коварж на правах аренды играл за «Спарту». Вратарь провёл 32 матча, пропустил 34 гола и 11 раз сыграл на ноль.