Вышедший из комы вратарь «ПСЖ» Рико будет выписан из больницы в ближайшие дни
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Стали известны подробности состояния голкипера французского «ПСЖ» Серхио Рико. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, в ближайшие дни испанец будет выписан из больницы, однако продолжение им карьеры остаётся под вопросом. Рико может вернуться домой в Севилью спустя три месяца под наблюдением врачей.
Напомним, в мае Рико был госпитализирован после падения с лошади. Из-за полученных повреждений футболист даже некоторое время провёл в коме. В начале августа Рико перенёс ещё одну операцию, которая прошла без осложнений.
В прошлом сезоне 29-летний вратарь не провёл ни одного матча в основе «ПСЖ», постоянно оставаясь в запасе парижан.
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