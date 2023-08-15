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Вышедший из комы вратарь «ПСЖ» Рико будет выписан из больницы в ближайшие дни

Вышедший из комы вратарь «ПСЖ» Рико будет выписан из больницы в ближайшие дни
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Стали известны подробности состояния голкипера французского «ПСЖ» Серхио Рико. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в ближайшие дни испанец будет выписан из больницы, однако продолжение им карьеры остаётся под вопросом. Рико может вернуться домой в Севилью спустя три месяца под наблюдением врачей.

Напомним, в мае Рико был госпитализирован после падения с лошади. Из-за полученных повреждений футболист даже некоторое время провёл в коме. В начале августа Рико перенёс ещё одну операцию, которая прошла без осложнений.

В прошлом сезоне 29-летний вратарь не провёл ни одного матча в основе «ПСЖ», постоянно оставаясь в запасе парижан.

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