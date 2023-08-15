Агент Клаудиньо сообщил, что ведёт консультации по будущему бразильца в «Зените»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо, рассказал, что ведёт консультации по будущему своего клиента с другими клубами.
«Уход Клаудиньо из «Зенита»? Пока ничего конкретного нет, есть только консультации по нему», — приводит слова Гарсии Metaratings.
26-летний Клаудиньо в нынешнем сезоне провел семь матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом.
Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Клаудиньо в € 20 млн. В составе «Зенита» футболист стал двукратным чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.
В нынешнее трансферное окно из «Зенита» ушёл другой клиент Гарсии — нападающий Малком, перешедший в «Аль-Хиляль».
- 15 августа 2023
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