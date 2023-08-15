Роман Широков высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад»

Экс-игрок сборной России, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился мнением о продаже российского полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

«Наверное, «Реал Сосьедад» подходящий для него вариант. Если он так считает, то почему нет? Не пальцем в небо же его выбирали. Команда, которая занимается Арсеном, взвесили все за и против, и поняли, что для него это наиболее подходящий вариант. Тем более «Сосьедад» сыграет в Лиге чемпионов», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сегодня, 15 августа, Захарян пройдёт медицинский осмотр для оформления перехода в «Реал Сосьедад». Полузащитник уже находится в Испании.