Врач ЦСКА рассказал, как решил начать работать в спорте

Член медицинского департамента ЦСКА Сергей Измайлов рассказал, как принял решение стать спортивным врачом, отметив, что раньше не планировал этим заниматься и не знал, что такая профессия существует.

«Если честно, я никогда не планировал заниматься спортивной медициной и становиться спортивным врачом. Более того, я даже понятия не имел, что такая профессия есть! (смеётся) Хотел пойти по стопам отца и стать врачом-психиатром и психотерапевтом. Это желание у меня сохранялось до конца учёбы, я даже поступил в ординатуру по психиатрии, но в итоге закончил не её.

В детстве я занимался футболом. Не могу сказать, что играл очень успешно, но и не был совсем безнадёжен. Выбор стоял между спортом и учёбой: в итоге я остановился на втором, но спорт всё же остался мне близок. В нашей медицинской академии была футбольная сборная, где я стал капитаном команды. Однажды мне позвонил наш футбольный куратор и сказал, что есть предложение поработать в спорте: баскетбольная команда ищет врача. В этот момент я решил всё поменять и перевелся с кафедры психиатрии на кафедру спортивной медицины», — приводит слова Измайлова официальный сайт ЦСКА.