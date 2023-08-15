Арбитр Федотов разобрал спорный эпизод перед вторым голом «Урала» в ворота «Спартака»

Бывший футбольный судья Игорь Федотов разобрал спорный эпизод перед вторым голом «Урала» в ворота «Спартака» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игра завершилась победой екатеринбургской команды со счётом 3:2.

«На 87-й минуте игрок «Урала» упал то ли в штрафной, то ли за её пределами, и Левников показал играть. Кто-то говорит, что это симуляция, кто-то — что 11-метровый. Даже если падение случилось от контакта, то он был за штрафной. А если, по мнению Левникова, вообще ничего не было, то да, это похоже на симуляцию. Но тогда надо было останавливать игру и показывать жёлтую.

Сразу после этого случилось нарушение на игроке «Урала». Многие говорят, что никакого фола не было. Но футболист «Урала» изначально первый находился на мяче, а соперник взял его за левую руку и начал разворачивать, тем самым сбив его темп. Потом игрок «Спартака» его отпустил, и произошло падение. На этом этапе никакого фола в ногах, конечно, не было. Игра продолжилась, и через какое-то время был забит гол. Тут нужно объяснить: даже если бы фола не было и «Урал» забил прямым ударом со штрафного, этот момент не считался бы результативной ошибкой. По старым правилам — да. Сейчас — только минус 0,2 балла. Основания для штрафного были, и Левников его назначил. Тут я с ним согласен. И гол был забит не сразу. Кто-то может считать, что штрафной назначен ошибочно, но напрямую он на гол не повлиял. Только косвенно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.