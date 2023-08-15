И. Федотов: Кукуян сам всё испортил работой в первом тайме матча «Локомотив» — «Крылья»

Бывший футбольный судья Игорь Федотов высказался о судействе Павла Кукуяна в матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья».
«Если бы Баринов получил жёлтую на 18-й минуте, он бы больше не фолил. А судье нужен был бы 200-процентный момент, чтобы удалить его. Тогда все второстепенные нарушения ушли бы на второй план и никто бы не говорил о пропущенных жёлтых. Ладно, не хочешь давать жёлтую на 18-й минуте. Ну дай тогда на 29-й — за систематическое нарушение правил!
Позже Кукуян и игроку «Крыльев» не показал жёлтую. И всё — как будто хорошо провёл игру и управлял ей. Но в первом тайме Кукуян ничем не управлял. Хоть одну жёлтую надо было показать — тогда можно было бы рассуждать, что остальные фолы, возможно, не тянут на наказание. А раз арбитр не дал ни одной, я их учёл.
На 58-й минуте Кукуян самостоятельно назначил пенальти в ворота «Локо» за наступ. Молодец. Потом не засчитал гол в ворота «Крыльев» из-за игры рукой. Сложный эпизод — как он вообще эту руку увидел? Учитывая эти моменты, Кукуян мог получить оценку 8,6. Но сам испортил всё первым таймом», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 15 августа 2023
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