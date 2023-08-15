«Вердер» перестал интересоваться Тикнизяном после запросов «Локомотива» — 90min

Немецкий «Вердер» действительно хотел подписать защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, но отказался от этой идеи после запросов московской команды. Об этом сообщает 90min.de. По сведениям источника, московская команда просила за армянского футболиста € 4-5 млн. Сообщается, что переговоры по подписанию 24-летнего Тикнизяна прекратились.

Ранее появлялась информация о том, что сделка по переходу Тикнизяна в «Вердер» практически согласована, а немецкий клуб заплатит за защитника около € 4 млн. В нынешнем сезоне 24-летний Тикнизян сыграл пять матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 2,5 млн.