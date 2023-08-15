Лучший игрок Кубка Мосспорта получит приз с автографами Дзюбы и Пиняева

Футболисты ФК «Локомотив» примут участие в награждении MVP «Битвы Школ» – международного детско-юношеского футбольного турнира, организованного Департаментом спорта города Москвы в рамках празднования столетия Московского спорта. Воспитанники московского футбола Артем Дзюба и Сергей Пиняев подписали футбольный мяч, который получит лучший игрок соревнований.

В рамках «Битвы Школ» 24 команды 2012 года рождения из России, Турции, Республики Беларусь, Узбекистана и Казахстана сойдутся в борьбе за Кубок Московского спорта по футболу.

«Участники Кубка сейчас в том же возрасте, что и я, когда начал играть за «Чертаново», – поделился Сергей Пиняев. – Безусловно, это классный опыт для них, они смогут увидеть в деле не только сверстников из других российских клубов, но и зарубежных ребят, познакомиться с их системой подготовки. Хочу пожелать им получить удовольствие от матчей, надеюсь, турнир станет для них особенным и поможет в дальнейшей карьере».

В «Битве Школ» примут участие академии четырёх зарубежных клубов: «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Айбын Астана» (Астана, Казахстан), «Пахтакор» (Ташкент, Узбекистан) и минское «Динамо» (Республика Беларусь), а также 20 российских молодёжных команд, среди которых «Зенит» (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва), ЦСКА (Москва), «Динамо» (Москва), «Рубин» (Казань), «Краснодар», «Ростов» и «Сочи».

Групповой этап Кубка стартовал 14 августа и продлится до 16 числа, а раунд плей-офф пройдет с 18 по 20 августа. Матчи группового этапа и раунда плей-офф состоятся на «Сапсан Арене» и резервном поле №6, а финал – на «РЖД Арене».

Вход для зрителей свободный.

Справка о турнире:

Кубок Московского спорта по футболу (или «Битва Школ») – международные соревнования среди футбольных команд 2012 года рождения, которые будут проходить в Москве с 14 по 20 августа. В 2023 году футбольный турнир под эгидой «Битвы Школ» пройдет в первый раз.

Соревнования под брендом «Битва Школ» впервые состоялись в Москве как Кубок Московского спорта по фигурному катанию, который проходил с ноября 2022 года по апрель 2023 года. В «Битве Школ» (фигурное катание) принимали участие ученики 100 школ фигурного катания возрастом от 6 до 12 лет, турнир состоял из 6 этапов и финала.

«Битва Школ» приурочена к 100-летию Московского спорта – знаковой дате для всех жителей столицы. На официальном сайте, посвященном юбилею, любой желающий может ознакомиться с историческими фактами о спортивных достижениях, посмотреть серию документальных фильмов, прочесть истории успеха известных московских спортсменов, а также оставить свой след в масштабном праздновании, поделившись своей историей.