Дзюба приглашён на заседание КДК. Орган рассмотрит его конфликт с журналистом

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Орган рассмотрит его конфликт с журналистом, в рамках которого Дзюба угрожал корреспонденту «засунуть телефон в одно место».

«Артём Дзюба приглашён на завтрашнее заседание. Будет рассмотрен инцидент с его участием», — сказал глава КДК Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами. В «Локомотиве» уже отреагировали на слова Дзюбы.