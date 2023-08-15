Врач ЦСКА рассказал об отличиях работы медработников в футболе и баскетболе

Член медицинского департамента ЦСКА Сергей Измайлов рассказал об отличиях работы врачей в футболе и в баскетболе, отметив, что основная разница заключается в количестве персонала, отвечающего за здоровье спортсменов.
«Отличается ли работа врача в баскетбольной команде от работы в футбольном клубе? Разница есть. В первую очередь в количестве персонала. В баскетболе нас было четыре человека: два врача и два массажиста. Если говорить про функционал, то там мы делали все врачебные манипуляции, занимались физиотерапией и реабилитацией.
Здесь персонал, обеспечивающий здоровье команды, намного обширнее, поэтому роли заужены. Есть физиотерапевты, есть реабилитологи, есть врачи, массажисты. Тут у меня конкретная врачебная работа», — приводит слова Измайлова официальный сайт ЦСКА.
До перехода на работу в ЦСКА Измайлов работал главным врачом баскетбольного «Пари Нижний Новгород».
- 15 августа 2023
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