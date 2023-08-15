Врач ЦСКА рассказал, какие травмы чаще всего получают футболисты

Член медицинского департамента ЦСКА Сергей Измайлов рассказал, с какими проблемами со здоровьем чаще всего встречаются футболисты, отметив, что в среднем статистика по всем видам травм приходит к одной цифре, независимо от её изменений по сезонам.
«С какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются футболисты? С мышечными проблемами. Остальные травмы встречаются примерно одинаково. Есть статистика по каждому виду травм, она от сезона к сезону может меняться, но в среднем придёт к одной цифре. Много факторов влияет на количество травм: стиль командной игры, количество матчей в сезоне, интенсивность тренировок», — приводит слова Измайлова официальный сайт ЦСКА.
Отметим, что Измайлов до работы в ЦСКА успел поработать главным врачом баскетбольного «Пари НН».
- 15 августа 2023
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