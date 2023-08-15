Сергей Ташуев прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Ахмата»

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев подробно прокомментировал свою отставку с поста наставника клуба.
«Вчера у нас был матч с «Пари НН». Задача была выигрывать и набирать очки. Потом была бы домашняя игра. Надо было забираться наверх, на те места, на которых закончили прошлый сезон. Наши амбиции, в частности мои, оказались заложниками ситуации — пятое место, ниже падать нельзя было, а тут поражение.
Понятно, что руководство клуба не совсем довольно результатами. Хотя слагаемых неудачи было очень много — период после сезона, сборы, травмы. Не буду рассказывать подробности, но слагаемых для неудач оказалось намного больше, чем для удач. Но это тренерская ниша. Результата не было.
Вчера достаточно доброжелательно и толерантно поговорили с президентом клуба. Решили, что лучше кому-то встряхнуть команду. Есть нюансы по футболистам. Я человек фундаментальный — игру ставлю, строгий. [Вроде бы] всё хорошо, ребята молодцы — но показалось, что немного остановились в росте, не хватило конкурентоспособности. Расставание было после матча, не заранее. Расстались в хороших отношениях с президентом, будем общаться», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 15 августа 2023
-
14:05
-
14:03
-
13:59
-
13:55
-
13:51
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:26
-
13:20
-
13:19
-
13:12
-
12:57
-
12:55
-
12:49
-
12:48
-
12:46
-
12:42
-
12:40
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:22
-
12:20
-
12:10
-
11:56
-
11:52
-
11:44
-
11:40
-
11:38
-
11:32
-
11:30
-
11:17
-
11:13
-
11:08