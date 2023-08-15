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Обляков: ЦСКА справится и без Медины, пускай он играет в «Спартаке»

Обляков: ЦСКА справится и без Медины, пускай он играет в «Спартаке»
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался об уходе из команды хавбека Хесуса Медины, отметив, что армейцы справятся и без ушедшего в московский «Спартак» парагвайского футболиста.

«ЦСКА не хватает Медины в составе? Да зачем задавать провокационные вопросы? Он ушёл в «Спартак», пускай там и играет. Тяжело ли без него в тактическом плане? Нет, всё нормально. Без него справимся», — приводит слова Облякова «РБ Спорт».

Напомним, 26-летний Медина перешёл в «Спартак» напрямую из ЦСКА. За новый клуб парагвайский полузащитник успел провести три матча во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.

После четырёх туров ЦСКА и «Спартак» набрали по девять очков. Армейцы занимают третье место в РПЛ, красно-белые — четвёртое.

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