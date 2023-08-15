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Ташуев — об отставке из «Ахмата»: конфликтов в команде у меня ни с кем не было

Ташуев — об отставке из «Ахмата»: конфликтов в команде у меня ни с кем не было
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о своём увольнении из команды. Он тренировал её с сентября 2022 года.

«Пока не прощался с командой. Всё произошло сразу после игры. Я уехал в Москву. Сейчас выходной, многие разъехались. Прощаться особенно не с кем было — все быстро разъехались.

Конфликтов ни с кем не было. Мне кажется, что слишком гладко всё было. Перед матчем с «Пари НН» я сказал, что эта игра, как лакмусовая бумажка. Потому что появились новые футболисты, травмированные были на подходе. Мне надо было делать выводы, а конкуренция будет жестокая. Но получилось наоборот. Лакмусовая бумажка сработала на меня», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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