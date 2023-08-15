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Чалов: для борьбы за золото ЦСКА нужна большая скамейка, так что трансферы не помешают

Чалов: для борьбы за золото ЦСКА нужна большая скамейка, так что трансферы не помешают
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Нападающий московского ПФК ЦСКА Федор Чалов считает, что армейской команде нужны новые хорошие трансферы для борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, для борьбы за золото необходима большая скамейка запасных качественными исполнителями.

«Если мы хотим бороться за первые места, то у ЦСКА должна быть большая скамейка с качественными футболистами. Так что хорошие трансферы не помешают», — приводит слова Фёдора Чалова Sport24.

Напомним, после четырёх туров нового сезона чемпионата России ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ третье место. В Кубке России команда успела провести два матча и добыть три очка — в 1-м туре армейцы разгромили «Оренбург» (6:0), а потом уступили «Факелу» (0:2).

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