Чалов: для борьбы за золото ЦСКА нужна большая скамейка, так что трансферы не помешают

Нападающий московского ПФК ЦСКА Федор Чалов считает, что армейской команде нужны новые хорошие трансферы для борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, для борьбы за золото необходима большая скамейка запасных качественными исполнителями.

«Если мы хотим бороться за первые места, то у ЦСКА должна быть большая скамейка с качественными футболистами. Так что хорошие трансферы не помешают», — приводит слова Фёдора Чалова Sport24.

Напомним, после четырёх туров нового сезона чемпионата России ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ третье место. В Кубке России команда успела провести два матча и добыть три очка — в 1-м туре армейцы разгромили «Оренбург» (6:0), а потом уступили «Факелу» (0:2).