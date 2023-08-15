Сергей Ташуев объяснил неудачи «Ахмата» на старте сезона РПЛ

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев объяснил неудачи грозненской команды на стартовом отрезке нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Главной причины неудач нет. Слагаемых успеха и неудач очень много. Всегда малозаметны нюансы, хотя мелочей быть не может. У нас так сложилось, что мелочи были не совсем правильные, и они повлияли. Не было одной глобальной проблемы. Нужен большой анализ. Это рабочие моменты, которые должны исправляться», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, накануне стало известно об увольнении Ташуева из «Ахмата». Готовить команду к матчу 5-го тура РПЛ и исполнять обязанности наставника грозненцев будет Иса Байтиев, возглавляющий молодёжку клуба.

После четырёх туров «Ахмат» занимает 12-е место в РПЛ с тремя набранными очками. В Кубке России грозненцы потерпели два поражения в двух играх. Прошлый сезон РПЛ команда закончила на пятом месте.