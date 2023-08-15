«Локомотив» не получал официальных предложений по Изидору

Московский «Локомотив» не получал официальных предложений по французскому нападающему Вильсону Изидору.

«В последнее время участились слухи в различных СМИ и Telegram-каналах о возможном переходе нападающего Вильсона Изидора в один из зарубежных клубов. В частности, французский «Марсель». В данный момент футбольный клуб «Локомотив» не получал предложений по трансферу или аренде игрока. Изидор остается в расположении команды, которая в плановом режиме готовится к матчу МИР Российской Премьер-Лиги с футбольным клубом «Краснодар». Напомним, что встреча состоится в Краснодаре в субботу, 19-го августа. Просим наших болельщиков доверять только официальным и проверенным источникам», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива».