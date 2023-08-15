«Зенит» сыграет с иранским «Сепаханом» в Санкт-Петербурге 7 сентября
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Санкт-петербургский «Зенит» на своих официальных ресурсах объявил о проведении товарищеского матча с иранским футбольным клубом «Сепахан» 7 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
«Зенит» — действующий чемпион России. Санкт-петербургский клуб выигрывает титул уже на протяжении пяти сезонов подряд. В нынешнем сезоне «Зенит» занимает восьмое место в РПЛ после четырёх матчей, набрав семь очков.
«Сепахан» — пятикратный чемпион Ирана и четырёхкратный обладатель Кубка страны. Свой первый матч в нынешнем розыгрыше чемпионата клуб выиграл.
Отметим, что товарищеская встреча «Зенита» и «Сепахана» пройдёт во время паузы на матчи сборных.
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