«Зенит» сыграет с иранским «Сепаханом» в Санкт-Петербурге 7 сентября

Санкт-петербургский «Зенит» на своих официальных ресурсах объявил о проведении товарищеского матча с иранским футбольным клубом «Сепахан» 7 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Зенит» — действующий чемпион России. Санкт-петербургский клуб выигрывает титул уже на протяжении пяти сезонов подряд. В нынешнем сезоне «Зенит» занимает восьмое место в РПЛ после четырёх матчей, набрав семь очков.

«Сепахан» — пятикратный чемпион Ирана и четырёхкратный обладатель Кубка страны. Свой первый матч в нынешнем розыгрыше чемпионата клуб выиграл.

Отметим, что товарищеская встреча «Зенита» и «Сепахана» пройдёт во время паузы на матчи сборных.