Главред издания, журналиста которого оскорбил Слуцкий, обратился к юристам

Главный редактор «Рейтинга Букмекеров» Андрей Бодров в своём телеграм-канале сообщил, что начал консультации с юристами по поводу оскорбления журналиста издания футбольным экспертом Леонидом Слуцким. Бывший тренер ЦСКА, сборной России и ряда других команд назвал журналиста «дебилом».
«Запросил беседу с Нобелем Арустамяном по итогам ночного эфира, в котором Леонид Слуцкий позволил себе оскорбительные высказывания и ложь в отношении журналиста «Рейтинга Букмекеров» Виталия Бородина. Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы. Консультируемся с юристами, собираем мнения.
Что касается Леонида Викторовича… Не рассчитываю на то, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок», — написал Бодров.
- 15 августа 2023
-
15:28
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
15:08
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:38
-
14:30
-
14:30
-
14:15
-
14:05
-
14:03
-
13:59
-
13:55
-
13:51
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:26
-
13:20
-
13:19
-
13:12
-
12:57
-
12:55
-
12:49
-
12:48
-
12:46
-
12:42
-
12:40
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:22