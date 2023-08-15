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Главред издания, журналиста которого оскорбил Слуцкий, обратился к юристам

Главред издания, журналиста которого оскорбил Слуцкий, обратился к юристам
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Главный редактор «Рейтинга Букмекеров» Андрей Бодров в своём телеграм-канале сообщил, что начал консультации с юристами по поводу оскорбления журналиста издания футбольным экспертом Леонидом Слуцким. Бывший тренер ЦСКА, сборной России и ряда других команд назвал журналиста «дебилом».

«Запросил беседу с Нобелем Арустамяном по итогам ночного эфира, в котором Леонид Слуцкий позволил себе оскорбительные высказывания и ложь в отношении журналиста «Рейтинга Букмекеров» Виталия Бородина. Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы. Консультируемся с юристами, собираем мнения.

Что касается Леонида Викторовича… Не рассчитываю на то, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок», — написал Бодров.

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