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Акинфеев: моя лучшая награда — скрипка. Мне её подарили в Минске за лучшего вратаря

Акинфеев: моя лучшая награда — скрипка. Мне её подарили в Минске за лучшего вратаря
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о главной награде в своей жизни.

«Для меня большое счастье, что мой турнир по Киперболу снова проводится. Андрей Воробьёв помогает с этим. Сейчас есть санкции, но мне хочется потом видеть хорошую сборную России.

Моя лучшая награда — скрипка, которую дали на детском турнире в Минске. Я тогда стал лучшим вратарём», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил, почему 37-летний вратарь армейцев Игорь Акинфеев не попал в стартовый состав команды. Голкипер почувствовал небольшой дискомфорт за день до матча с «Сочи». Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.

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