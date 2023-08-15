Игорь Акинфеев: моим кумиром во вратарском мастерстве был Черчесов
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Легендарный голкипер ПФК ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев признался, что его кумиром во вратарском мастерстве был Станислав Черчесов.
«В моей комнате была знаменитая дверь. Там не было никаких плакатов с музыкальными исполнителями — только футбольные наклейки. Моим кумиром во вратарском мастерстве был Черчесов», — передаёт слова Игоря Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, ранее Российский футбольный союз на своём официальном сайте представил рейтинг 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2022/2023. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим игроком на своей позиции в прошлом сезоне. Также Игорь Акинфеев получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина.
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