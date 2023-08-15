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В «Сепахане» назвали приглашение «Зенита» на матч дружеским жестом

В «Сепахане» назвали приглашение «Зенита» на матч дружеским жестом
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Пресс-атташе «Сепахана» Масуд Саиди рассказал, почему его клуб принял решение вновь сыграть с санкт-петербургским «Зенитом» в товарищеском матче, отметив, что между командами установились крепкие дружеские отношения.

«Почему играем второй раз? Между нашими клубами отличные взаимоотношения, и мы хотим только улучшить их. В прошлый раз мы приглашали «Зенит» в Иран, теперь их очередь пригласить «Сепахан» в Санкт-Петербург — это настоящий дружеский жест, подчёркивающий крепкие отношения между нашими клубами», — приводит слова Саиди Sport24.

«Зенит» объявил о проведении товарищеского матча с «Сепаханом» в Санкт-Петербурге 7 сентября. Встреча пройдёт на «Газпром Арене». Соперники уже встречались в Иране. Тогда «Сепахан» одержал победу 2:0.

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