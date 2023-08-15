Акинфеев: Буффон столько отдал футболу, видимо, наигрался. Грустно, что время летит быстро

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о решении легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона завершить профессиональную карьеру. О своём решении повесить бутсы на гвоздь в возрасте 45 лет Буффон объявил 2 августа 2023 года.
«Уход Буффона из футбола вызывает эмоции. Человек столько отдал футболу: не каждый доиграет до 45 лет. Видимо, он наигрался. Грустно, что время летит очень быстро. Ты вроде только начинаешь, а уже всё пролетело», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ».
После французского периода карьеры, растянувшегося на два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл в «Парму».
В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.
- 15 августа 2023
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