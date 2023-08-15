Игорь Акинфеев: мне каждую игру бьют пенальти, а я седею с каждым ударом

Голкипер московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о частых пенальти в свои ворота.

У нас на турнире будет конкурс, где вратари будут бить пенальти вратарям. Разнообразим футбольную часть. Вообще, я говорил, начиная с финала Кубка России, где мне били пенальти, потом чуть ли не каждую игру это повторяется. Суперкубок, с «Ахматом» тоже были пенальти. Каждую игру бьют пенальти, хотя я седею с каждым ударом», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее Российский футбольный союз на своём официальном сайте представил рейтинг 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2022/2023. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим игроком на своей позиции в прошлом сезоне. Также Игорь Акинфеев получил награду «Вратарь года» имени Льва Яшина.