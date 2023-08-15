Агент Николсона сообщил, что форвард готов принять участие в матче с «Зенитом»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, сообщил, что его клиент будет готов сыграть за красно-белых в предстоящем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».

«Шамар будет готов к игре с «Зенитом», — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Встреча «Спартака» и «Зенита» пройдёт в Москве 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

26-летний Николсон не сыграл ни одного матча за «Спартак» в нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне Николсон провёл 27 матчей за «Спартак» во всех турнира, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.