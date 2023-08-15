Шведская футболистка веселилась с испанкой после поражения в 1/2 финала ЧМ. Фото

Нападающая сборной Швеции Фридолина Рольфё с улыбкой на лице обнялась с полузащитницей Испании Айтаной Бонмати после поражения в матче полуфинала женского чемпионата мира. Матч между командами завершился со счётом 2:1 в пользу Испании.

На 81-й минуте счёт в матче открыла Испания: отличилась Сальма Паральюэло. Спустя семь минут Швеция сравняла счёт — гол забила Ребека Бломквист с передачи Лины Хуртиг. Однако всего через две минуты Испания вновь вышла вперёд. Точным ударом отметилась Ольга Кармона.

Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, вылетевшая по ходу нынешнего розыгрыша на стадии 1/8 финала. Из полуфиналисток этого турнира ранее никто не побеждал на первенствах мира. В другом полуфинале сыграют сборные Австралии и Англии. Швеция — трёхкратная обладательница бронзовых медалей на женских чемпионата мира. Испания не поднималась выше четвёртого места. Для команды это лишь третье выступление на ЧМ.