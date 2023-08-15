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Кафанов: Лантратов приносит очки «Локомотиву», когда команда их не заслуживает

Кафанов: Лантратов приносит очки «Локомотиву», когда команда их не заслуживает
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о кандидатах в национальную команду — голкиперах «Ростова» и «Локомотива» Сергее Песьякове и Илье Лантратове, отметив, что страж ворот железнодорожников приносит им очки, когда те этого не заслуживают.

«Есть ли Песьяков в шорт-листе сборной? Пока рано об этом говорить, нужно просмотреть все игры, всех вратарей. А когда придёт время — составлять списки.

Следим ли за Лантратовым? Конечно, мне нравится его игра. Он продолжает серию, которая была в прошлом году, осенью. Он так же надёжен и приносит очки в играх, где команда их не заслуживает», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

27-летний Лантратов провёл пять матчей за «Локомотив» в нынешнем сезоне, пропустив в них девять мячей.

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