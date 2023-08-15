Радимов назвал команды, которые разочаровали и порадовали его в 4-м туре РПЛ

Известный в прошлом российский футболист Владислав Радимов подвёл итоги 4-го тура РПЛ, назвав команды, которые его разочаровали и порадовали.

«Кто разочаровал:

3. «Оренбург» без шансов проиграл «Краснодару», да и в целом одно очко после четырёх туров — маловато.

2. «Локомотив». Понятно, что наши ожидания — это наши проблемы, но от «Локомотива» с его составом и возможностями ждали борьбы за чемпионство, но пока команда еле унесла ноги от Самары. Очень несбалансированная пока команда.

1. «Ахмат». Главное разочарование тура, очень слабая, возможно, даже худшая игра команды при Ташуеве, что он сам и подтвердил после матча. Не понимаю, что с командой произошло.

Кто порадовал:

3. «Ростов». Реабилитировались после разгромных кубковых 1:5, собрались и показали характер — люблю такие истории.

2. «Крылья Советов». Яркая, хорошая игра, на больших скоростях действует команда, индивидуально раскрываются ребята, много моментов — что-то Осинькин с ними делает! Счёт ничейный, но игра была отличная в их исполнении.

1. «Урал». Команда Гончаренко показала характер, зрелищную игру с невероятным сюжетом, порадовали болельщиков, отличный антураж. По всем показателям молодцы», — написал Радимов в своём телеграм-канале.