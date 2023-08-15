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Источник: «Ахмат» может назначить Юрана на пост главного тренера

Источник: «Ахмат» может назначить Юрана на пост главного тренера
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Грозненский «Ахмат» рассматривает кандидатуру главного тренера «Пари Нижний Новгород» Сергея Юрана на пост наставника клуба. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией.

«Юран входит в шорт‑лист «Ахмата». Клуб готов заплатить компенсацию «Пари НН», прописанную в контракте с тренером», – сказал источник.

Напомним, ранее «Ахмат» объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева.

После четырёх сыгранных матчей «Ахмат» занимает 12-е место в РПЛ с тремя набранными очками. У «Пари НН», которым руководит Юран, на один заработанный балл больше и 10-я строчка в турнирной таблице чемпионата России.

Контракт 54-летнего Юрана с «Пари НН» рассчитан до июня 2025 года. Он возглавил клуб в апреле 2023 года.

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