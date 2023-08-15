Созин: если бы Дзюба так грубо сказал моему сыну, я бы Артёму сам засунул уши в одно место

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на конфликт нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы с болельщиком. Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место».

«Слуцкий и Дзюба специально работают над имиджем, чтобы быть популярными в YouTube. К ним подходят и болельщики, и журналисты, постоянно о чём-то спрашивают. Неинтересных спрашивать не будут. Когда Дзюба не играет, то либо показывает органы, либо грубит всем. Когда играет – он лидер, красавчик, все в восторге. Но он никогда не был паинькой. В его шоу там постоянный мат и оскорбления. Но если бы Дзюба так грубо ответил моему сыну, то я бы ему сам оторвал уши и засунул в одно место. Главный вопрос в этой истории – к РФС. Им это нравится? Никаких санкций за грубость Артёму раньше не было! А раз они это принимают, то Артём и будет продолжать хамить и грубить», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».