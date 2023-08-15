Созин: Слуцкий сам выступает как СМИ. Что он делал бы, назови его «дебилом» за его вопросы

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о словах Леонида Слуцкого, поддержавшего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу в конфликте с журналистом.
«Слуцкий меня удивил. Называть журналиста дебилом – это ненормально. Вопрос у парня Дзюбе был нормальный. Меня ответ на него тоже интересует, тем более высказывание Шалимова, легенды нашего футбола, я слышал. Никакого неуважения в вопросе не было, никакого хамства.
Но мне интересно другое: Слуцкий же в последнее время сам стал брать интервью. Он по сути выступает в роли корреспондента, задаёт вопросы. И эти вопросы не всегда могут нравиться спикерам. Как бы он себя повёл, если бы за его вопросы, например, Романцеву, его назвали бы «дебилом»? Наверное, попытался бы оправдаться. А здесь он даже не попытался разобраться в ситуации, а слепо стал защищать своего партнёра по шоу», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место».
- 15 августа 2023
-
18:43
-
18:42
-
18:33
-
18:31
-
18:25
-
18:22
-
18:18
-
18:12
-
17:58
-
17:58
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:35
-
17:35
-
17:28
-
17:18
-
17:15
-
17:15
-
16:47
-
16:40
-
16:35
-
16:26
-
16:21
-
16:18
-
16:17
-
15:54
-
15:54
-
15:53
-
15:28
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
15:08
-
15:00