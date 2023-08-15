Созин: Слуцкий сам выступает как СМИ. Что он делал бы, назови его «дебилом» за его вопросы

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о словах Леонида Слуцкого, поддержавшего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу в конфликте с журналистом.

«Слуцкий меня удивил. Называть журналиста дебилом – это ненормально. Вопрос у парня Дзюбе был нормальный. Меня ответ на него тоже интересует, тем более высказывание Шалимова, легенды нашего футбола, я слышал. Никакого неуважения в вопросе не было, никакого хамства.

Но мне интересно другое: Слуцкий же в последнее время сам стал брать интервью. Он по сути выступает в роли корреспондента, задаёт вопросы. И эти вопросы не всегда могут нравиться спикерам. Как бы он себя повёл, если бы за его вопросы, например, Романцеву, его назвали бы «дебилом»? Наверное, попытался бы оправдаться. А здесь он даже не попытался разобраться в ситуации, а слепо стал защищать своего партнёра по шоу», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место».