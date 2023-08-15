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«Наполи» сделал новое предложение по трансферу игрока «Сельты» Габриэля Вейги

«Наполи» сделал новое предложение по трансферу игрока «Сельты» Габриэля Вейги
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Итальянский «Наполи» серьёзно заинтересован в подписании полузащитника «Сельты» Габриэля Вейги и уже улучшил своё предложение по испанскому футболисту. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, испанский клуб уже получил новое предложение по 21-летнему полузащитнику и сделка по подписанию Вейги становится всё ближе. «Сельта» хочет решить вопрос с переходом испанского таланта в «Наполи» уже к концу этой недели, перед следующей игрой в чемпионате Испании. Все стороны уверены в успехе трансфера, но пока что переговоры продолжаются.

В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провёл за «Сельту» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре ассиста. Контракт игрока с испанским клубом действует до лета 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оставляет € 30 млн.

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