«Наполи» сделал новое предложение по трансферу игрока «Сельты» Габриэля Вейги

Итальянский «Наполи» серьёзно заинтересован в подписании полузащитника «Сельты» Габриэля Вейги и уже улучшил своё предложение по испанскому футболисту. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, испанский клуб уже получил новое предложение по 21-летнему полузащитнику и сделка по подписанию Вейги становится всё ближе. «Сельта» хочет решить вопрос с переходом испанского таланта в «Наполи» уже к концу этой недели, перед следующей игрой в чемпионате Испании. Все стороны уверены в успехе трансфера, но пока что переговоры продолжаются.
В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провёл за «Сельту» 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре ассиста. Контракт игрока с испанским клубом действует до лета 2026 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оставляет € 30 млн.
- 15 августа 2023
-
18:43
-
18:42
-
18:33
-
18:31
-
18:25
-
18:22
-
18:18
-
18:12
-
17:58
-
17:58
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:35
-
17:35
-
17:28
-
17:18
-
17:15
-
17:15
-
16:47
-
16:40
-
16:35
-
16:26
-
16:21
-
16:18
-
16:17
-
15:54
-
15:54
-
15:53
-
15:28
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
15:08
-
15:00