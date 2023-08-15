Евгений Калешин — об интересе «Ахмата»: из «Акрона» никуда уходить не собираюсь

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал слухи о том, что грозненский «Ахмат» рассматривает его кандидатуру в качестве замены уволенному ранее Сергею Ташуеву.
«Из «Акрона» я никуда уходить не собираюсь. Здесь интересный проект, работают хорошие люди, у нас отличный коллектив и есть возможность для реализации. Звонили ли из «Ахмата»? Нет. Мы только прилетели домой из Хабаровска, и, честно говоря, вообще только от вас узнал об увольнении Сергея Ташуева, а также о том, что меня рассматривают. Это ерунда», — приводит слова Калешина Metaratings.
Напомним, ранее появилась информация, что «Ахмат» рассматривает Евгения Калешина в качестве одного из возможных вариантов в качестве нового главного тренера команды. Ранее главный тренер «Акрона» был признан лучшим тренером Мелбет Первой лиги по итогам прошедшего сезона. Сейчас тольяттинская команда под руководством Калешина идёт на первом месте в Первой лиге, имея в активе четыре победы и одно поражение в пяти матчах.
- 15 августа 2023
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