Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Калешин — об интересе «Ахмата»: из «Акрона» никуда уходить не собираюсь

Евгений Калешин — об интересе «Ахмата»: из «Акрона» никуда уходить не собираюсь
Комментарии

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин прокомментировал слухи о том, что грозненский «Ахмат» рассматривает его кандидатуру в качестве замены уволенному ранее Сергею Ташуеву.

«Из «Акрона» я никуда уходить не собираюсь. Здесь интересный проект, работают хорошие люди, у нас отличный коллектив и есть возможность для реализации. Звонили ли из «Ахмата»? Нет. Мы только прилетели домой из Хабаровска, и, честно говоря, вообще только от вас узнал об увольнении Сергея Ташуева, а также о том, что меня рассматривают. Это ерунда», — приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что «Ахмат» рассматривает Евгения Калешина в качестве одного из возможных вариантов в качестве нового главного тренера команды. Ранее главный тренер «Акрона» был признан лучшим тренером Мелбет Первой лиги по итогам прошедшего сезона. Сейчас тольяттинская команда под руководством Калешина идёт на первом месте в Первой лиге, имея в активе четыре победы и одно поражение в пяти матчах.

Материалы по теме
Источник: «Ахмат» может назначить Юрана на пост главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023