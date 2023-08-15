«Манчестер Сити» продлил контракт с Рико Льюисом

«Манчестер Сити» продлил контракт с 18-летним защитником клуба Рико Льюисом. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба. Стороны подписали соглашение сроком до конца июня 2028 года.
«Для меня и для моей семьи — это шанс осуществить мечту. Я настроен на усердную работу, чтобы продолжать становиться лучше и делать больше для клуба. Я очень счастлив!
Мне дали шанс поиграть в команде, которая выиграла требл. И мне дают новый контракт в клубе, который я люблю и в котором провёл всю свою жизнь», — приводит слова Льюиса пресс-служба «горожан».
Фото: mancity.com
В сезоне-2022/2023 Льюис провёл 23 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне получил серьёзное повреждение и будет отсутствовать на протяжении нескольких месяцев.
- 15 августа 2023
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